De radicale taal van N-VA-voorzitter Bart De Wever

Bart de Wever zette zich terecht zeer scherp af tegen welkdanige samenwerking ook met het Vlaams Belang. Hij verweet deze partij tegelijkertijd extreem rechts en extreem links te zijn, nationalistisch en communistisch (of socialistisch), een formule die voor de tweede wereld oorlog in een belangrijk Europees land werd uitgetest, met alle gevolgen vandien.

De vraag is natuurlijk of deze resolute verwerping van het Vlaams Belang zal kunnen worden gehandhaafd door N-VA, indien na de volgende verkiezingen zou blijken dat de Vlaamse nationalisten en het Vlaams Belang samen beschikken over een meerderheid in het Vlaams parlement en dus een Vlaamse regering kunnen vormen.

Het is niet onwaarschijnlijk dat een meerderheid in de schoot van N-VA dan zal kiezen voor een alliantie met Vlaams Belang en dat de huidige N-VA-voorzitter zal worden opzijgeschoven of tenminste zijn geloofwaardigheid zal verliezen.