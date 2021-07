Sloveense premier Jansa nieuwe EU-voorzitter: Trumpiaanse mini-Orbán die de wenkbrauwen doet fronsen

Er zijn weer zes maanden voorbij en dat betekent traditioneel dat het petje van het voorzitterschap van de Europese Unie wordt doorgegeven. Het zal nu vertoeven op het hoofd van de Sloveense premier Janez Jansa die vandaag zijn programma heeft voorgesteld in het Europees Parlement in Straatsburg. Een programma dat met argusogen gevolgd werd want Jansa deed in het verleden al meermaals de wenkbrauwen fronsen. Wie is deze mini-Orbán met Trumpiaanse gewoontes? Een portret.