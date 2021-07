Buurtbewoners klagen over overlast van transmigranten aan snelwegparking in Vorselaar: "We zijn hier niet meer gerust"

Sinds de Brexit lijken er minder transmigranten te zijn die via de E34 richting Engeland willen gaan, maar toch klagen bewoners in de buurt nog altijd van overlast. Want om aan de parking in Vorselaar te geraken, moeten de migranten langs een landelijke straat in Wechelderzande bij Lille, Moereind. En enkele bewoners voelen zich daar niet meer zo veilig.