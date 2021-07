Koepel van reisbussen gaat samen met Gentse hotels reizen aanbieden: "Mooie kans voor beide sectoren"

Inge Buytaert van BAAV ziet de samenwerking als een manier om financieel opnieuw overeind te krabbelen, want er moeten nog veel rekeningen betaald worden. "Onze sector heeft veel last gehad van de crisis. De bussen hebben gewoon meer dan een jaar stilgestaan, en als je bedenkt dat je ondertussen veel moet investeren in zo’n bussen. Die betalingen liepen natuurlijk voor een gedeelte gewoon door."

Ook de stad Gent helpt mee om de twee sectoren elkaar te laten ondersteunen. "Het initiatief kwam eigenlijk van hen. Ze stelden de samenwerking vorige zomer al voor, maar door de tweede lockdown kon het toen niet doorgaan. Het is broodnodig dat onze bussen nu allemaal terug kunnen beginnen rijden. We hebben er allemaal geduldig op gewacht, en nu is iedereen er klaar voor. Een kans als deze is mooi meegenomen. Of dat nu in het binnen- of buitenland is."