Kolonel verlaat het leger en wordt baas van uitzendbureau Trixxo

Trixxo is een human resources dienstengroep met meer dan 140 kantoren en meer dan 10.000 medewerkers in België en Nederland, waaronder enkele duizenden huishoudhulpen via het dienstenchequesysteem. Het bedrijf, met hoofdkantoor in Hoeselt, realiseerde in 2020 een omzet van 202 miljoen euro. Vorig jaar nam Trixxo het Nederlandse bedrijf Levelplus over, dat gespecialiseerd is in beveiligingspersoneel voor de industrie en in het bijzonder de petrochemische industrie.