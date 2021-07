Drie maal drie is niet langer vier in de wereld van Pippi Langkous: iconisch introlied wordt aangepast na rechtszaak

De aanpassing komt er op vraag van de nabestaanden van Astrid Lindgren, de Zweedse auteur van Pippi Langkous. Lindgren overleed in 2002, en heeft het zeggenschap over haar werk overgedragen aan haar nabestaanden, via de Astrid Lindgren Company. Tijdens haar leven was de auteur actief betrokken bij de televisieseries en films over haar geliefde personage: een rol die haar familie heeft overgenomen.

In 2020 spanden Lindgrens erfgenamen al een rechtszaak aan over de verschillende versies van het Pippi Langkous-nummer, met succes. De Duitse vertaling bleek onvoldoende identiek aan het Zweedse origineel, waardoor ook andere versies - waaronder de Nederlandstalige - meer in detail werden bekeken.

In het originele Zweedse liedje zitten geen foute rekensommen, en ook geen verwijzing naar de eigenwijsheid van Pippi. De familie van Lindgren wil dat alle vertalingen dichter bij de Zweedse versie liggen, en een Zweedse rechter heeft hen gelijk gegeven.

Daarom wordt dus ook de Nederlandstalige tekst, die gebaseerd was op de Duitse versie, aangepast. Over haar aapje zingt Langkous voortaan: "Hier is meneer Nilsson, dat is namelijk zijn naam". Een vertaling die wel op de goedkeuring van Lindgrens familie kan rekenen, en voortaan gebruikt zal worden bij films en series over Pippi.