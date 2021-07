Man die door kolkend water  is meegesleurd in riool in Itter dood teruggevonden in kanaal

De man die door een beek aan zijn tuin werd meegesleurd in het riool in Itter, is dood teruggevonden in het kanaal Brussel-Charleroi in Waals-Brabant. De 62-jarige was op het moment dat het onweer uitbarstte, takken aan het snoeien. Vermoedelijk om te vermijden dat ze op de rijbaan zouden belanden.