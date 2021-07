Merendeel Kempense en Mechelse bedrijven bezorgd over mogelijk watertekort

Drie op de vier bedrijven in de regio Mechelen en de Kempen is bezorgd over een dreigend tekort aan water. Dat blijkt uit een enquete van Voka bij 300 bedrijven. Door de vele droogteperiodes is er niet altijd genoeg water beschikbaar en daarom willen de bedrijven nu zelf meer regenwater gaan opvangen en hergebruiken in plaats van het op te pompen.