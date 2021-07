Minstens 8 West-Vlaamse jongeren besmet met corona na feestvakantie in Spaanse Lloret de Mar

De jongeren die met Summer Bash op vakantie gaan in Lloret de Mar, verblijven in groepjes van 10 in vakantiehuizen. Ze moeten de besmettingen daar hebben opgelopen want ze waren negatief toen ze op reis vertrokken. De monitoren die de vakanties begeleiden blijven ter plaatse om nieuwe groepen jongeren te ontvangen. "Er zijn nog niet zoveel jongeren teruggekeerd van hun vakantie, dus we kennen nog niet alle besmettingen. Op alle bestemmingen waar we feestreizen organiseren zullen we wel vanmiddag een grote testing organiseren en op basis daarvan zullen we beslissen of we onze reizen verder laten doorgaan of niet. Mocht blijken dat het aantal besmettingen hoog ligt, moeten we misschien beslissen om onze reizen in Spanje of Portugal voor een aantal weken te annuleren", besluit Jordy S'Jongers van Summer Bash.