Monument voor 3 Brusselse verzetslui die leven van honderden joden hebben gered in Boortmeerbeek

Voor deze drie Brusselaars wil Bianca Debaets nu een standbeeld in Brussel. "Naast een standbeeld aan het station van Boortmeerbeek en twee struikelstenen in Ukkel is er over deze verzetsdaad weinig terug te vinden in de openbare ruimte", stelt Debaets. "Ik vind het heel belangrijk dat deze drie helden geëerd worden omdat ook vandaag antisemitisme en racisme niet weg zijn. We mogen het verleden niet vergeten."