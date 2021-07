Nederlandse misdaadjournalist Peter R. de Vries neergeschoten, 3 verdachten opgepakt: "Hij vecht voor zijn leven"

De bekende misdaadjournalist Peter de Vries was vanavond te gast in de studio van RTL Boulevard waar hij het had over de moord op een man die in 2019 in zijn auto is doodgeschoten. Of die zaak met de aanslag te maken heeft, is niet duidelijk. De Vries had al eerder allerlei bedreigingen uit tal van hoeken gekregen. Er was hem daarom politiebescherming aangeboden, maar die had hij geweigerd.

"We krijgen nu veel vragen over de beveiliging van de Vries, maar in de regel doen we daar geen mededelingen over. Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat de veiligheid rond RTL Boulevard in gevaar is", aldus nog het Openbaar Ministerie.