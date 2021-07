Nieuwe bres in Schelde langs dijk van Hamme maakt overstromingsgebied: "Kracht van de vloedgolven temperen"

Straks wordt in Hamme een bres geslagen in de dijk langs de Schelde. Het is de bedoeling om een gebied langs de Schelde, het Groot Schoor, te ontpolderen. "Dat doen we voor de veiligheid van de regio. Zo kunnen we veel overstromingen verhinderen", woordvoerster Carolien Peelaerts van de Vlaamse Waterweg.