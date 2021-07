NMBS en stad Harelbeke doen oproep: "Wat moet er met het stationsgebouw gebeuren?"

Een gezellig café, een ontbijtzaak of een plek om te telewerken. Het zijn maar een paar mogelijkheden van wat het station in Harelbeke kan worden. Eind dit jaar moeten de loketten in het station dicht en komt er plaats vrij voor iets anders. Dat kan horeca zijn of kantoorruimte, maar even goed een handelszaak. Belangrijk is dat de nieuwe activiteit een meerwaarde brengt voor de reizigers en de buurtbewoners.

Burgemeester van Harelbeke, Alain Top (Vooruit) legt uit: "Als je spreekt over de buurt gaat het over samenhorigheid en moet het een pluspunt zijn voor het sociaal contact. Voor de reizigers zou een koffiezaak leuk zijn, of een plek waar je de krant kan kopen. Het kan evengoed ook een werkplek zijn voor mensen, die tijdens de coronatijd het thuiswerken ontdekt hebben."



Wie wil kan tot en met 13 augustus ideeën indienen via de NMBS of de online kanalen van de stad Harelbeke.