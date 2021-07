Onderzoek naar PFAS in bloed: omwonenden 3M-fabriek kunnen zich vanaf 15 juli aanmelden

Mag je nog eieren of groenten uit eigen tuin eten als je in Zwijndrecht woont? Dat vroegen heel wat inwoners zich af toen vorige maand het debat oplaaide rond de PFOS-vervuiling in de ruime omgeving van de 3M-fabriek. De Vlaamse regering kondigde een rist voorlopige voorzorgsmaatregelen aan: eieren at je bijvoorbeeld beter niet meer. Meteen werd er ook aangekondigd dat er een onderzoek onder de omwonenden zou komen. Op basis van de resultaten van dat onderzoek zouden de voorzorgsmaatregelen dan worden “afgezwakt of verstrengd in tijd, ruimte en inhoud”.