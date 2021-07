Opnieuw heisa over regeringscommissaris na uitspraak over neutraliteit en hoofddoek, MR wil debat in de Kamer

Toen het over het dragen van religieuze symbolen als de hoofddoek ging, vroeg Haouach zich af of een hoofddoekenverbod niet vooral racistisch of seksistisch was. Ze was verontwaardigd nadat haar collega-regeringscommissaris Corentin de Salle (MR) bij het Instituut voor Gelijkheid van Mannen en Vrouwen haar had gevraagd om haar hoofddoek uit te doen.

"Denkt u dat het voor sommigen een wereldschokkende gebeurtenis is als de fundamentele principes van de staat worden omvergeworpen? Uiteraard heb je zij die oprecht denken dat exclusieve neutraliteit leidt tot gelijke behandeling. Maar je hebt ook zij die dat gebruiken. De meeste aanvallen tegen mij zijn racistisch en stereotiep."

En dan volgt een uitspraak die voer is voor interpretatie. "De basisprincipes worden niet in gevaar gebracht door uiterlijke tekenen, maar door het stijgende aantal reacties uit extreemrechtse hoek. De discussie gaat niet over het in vraag stellen van de scheiding van Kerk en Staat, maar over hoe we daarmee omgaan met een veranderende demografie."