Oude oorlogsbunkers in Halle: "Laat ze niet verkommeren"

Oorspronkelijk waren er acht bunkers in Halle. Die werden net voor de Tweede Wereldoorlog gebouwd. Twee van die bunkers werden al afgebroken. Nochtans zouden ze volgens leraar geschiedenis Bart Legroux nog dienst kunnen doen. "De bunkers en het militair erfgoed worden een beetje verwaarloosd. Er zijn nochtans zoveel mogelijkheden. Meer educatieve aandacht zou al zeker op z’n plaats zijn, maar ze zouden ook toeristisch uitgebaat kunnen worden."

Al is dat niet altijd even simpel. “Sommige bunkers zijn in privébezit, andere in handen van de stad of van defensie. Dat maakt ook dat die herbestemming afhankelijk is van de personen die initiatieven nemen.”