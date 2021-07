PFOS-vervuiling - Lozingsnorm 3M wordt verstrengd

Momenteel mag 3M nog 30 microgram PFOS per liter lozen in de Schelde. Die norm stamt uit een milieuvergunning van 2008. Sindsdien is duidelijk geworden dat de stof veel schadelijker is dan tien jaar geleden gedacht werd. Toen Lantis een vergunning aanvroeg voor het lozen van water van de Oosterweelwerf, kreeg het een norm van slechts 1 microgram per liter opgelegd.

3M heeft intussen een nieuwe vergunningsaanvraag moeten indienen en daarop heeft de provincie Antwerpen beslist dat ook voor het chemiebedrijf de norm omlaag gaat naar 1 microgram per liter, weliswaar pas vanaf juli volgend jaar.

"Ik heb echter vernomen dat de deputatie van Antwerpen recent beslist heeft om een procedure tot ambtshalve bijstelling van de milieuvoorwaarden op te starten", zei Demir. "De deputatie heeft onder meer de intentie om de lozingsnorm voor PFOS onmiddellijk te verstrengen tot 1 microgram per liter, en om op termijn zelfs een nog strengere norm op te leggen. De vergunningsbeslissing wordt verwacht voor het einde van oktober van dit jaar."

Schauvliege reageerde tevreden op die bijstelling, maar vindt dat alle normen nu zo snel mogelijk moeten worden afgestemd op de meest recente wetenschappelijke inzichten. Verschillende experts pleitten in de onderzoekscommissie immers voor quasi nultolerantie.

"U geeft aan dat u de wetenschap belangrijk vindt", zei Schauvliege dinsdag. "Ik stel voor dat u dat dan ook rigoureus doortrekt en dat we snel naar nieuwe normen gaan die gebaseerd zijn op recente wetenschappelijke inzichten waar iedereen het over eens is."