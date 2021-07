Politie Knokke en Damme gebruikt vanaf nu ook tasers

Sinds 2018 kunnen opgeleide agenten van politiezone Oostende en Westkust tasers gebruiken en nu volgen ook de politieagenten van eerstelijnszone Damme en Knokke-Heist. Zij kochten 3 tasers aan, waarmee agenten een stroomstoot kunnen geven aan agressieve individuen. Zij krijgen dan 5 seconden lang een elektrische schok van 50.000 volt. Daardoor verkrampen ze en vallen ze op de grond. Een stroomstootwapen heeft dus niet de bedoeling om een individu te doden of verwonden, maar om die tijdelijk te verlammen en tegen te houden. Zo kan de politie proberen de situatie onder controle te krijgen en de veiligheid van de medewerkers, het individu zelf en de burgers te garanderen.

De tasers zullen ook enkel gebruikt worden door agenten uit de eerstelijnszone, die daar een speciale opleiding voor krijgen. Volgens woordvoerster Isolde Van Eenooghe is een wapenstok of pepperspray niet genoeg bij bepaalde tussenkomsten en is het gebruik van een taser minder ingrijpend of drastisch dan onmiddellijk naar een vuurwapen te grijpen. De stroomstootwapens kunnen alleen gebruikt worden door de politie in het geval van wettige verdediging of bij zeer ernstige en gewelddadige misdrijven.

De lokale politie kocht er 3 aan en betaalde ongeveer 19.000 euro met oefentoestellen en munitie inbegrepen.