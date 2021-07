Poppen in Anderlecht overtuigen mensen om eenden niet te voederen

Mensen blijven het maar doen. Duiven en eenden voederen in het park. Volgens bioloog Frederik Thoelen is dat goed bedoeld, maar is het helemaal geen goed idee. "Bij mezen in de tuin levert dat goede resultaten op, maar bij eenden is dat net omgekeerd."

In de eerste plaats is het slecht omdat eenden vaak met brood gevoederd worden. "Je geeft eenden beter geen brood, al eten ze dat heel graag. Het is helemaal niet gezond voor eenden omdat ze daar een voedingsstof tekort door krijgen." Dat brood trekt ook andere dieren, zoals muizen en ratten aan.

Ook de waterkwaliteit wordt slechter door het brood. "Het brood dat niet onmiddellijk door de eenden wordt opgegeten, zinkt in het water.", zegt Thoelen. "Dat veroorzaakt veel algen die echt beginnen bloeien. Dat kan dan weer ziektes veroorzaken.”