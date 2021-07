Mediagenieke verdwijningen & koninklijke primeur: wie is Peter R. de Vries, Nederlands bekendste misdaadjournalist?

De Vries volgt de zaak op de voet: hij woont niet enkel de processen van de ontvoerders en schoonbroers Cor van Hout en Willem Holleeder bij, maar verblijft ook in dezelfde hotels als waar de heren onder arrest zijn geplaatst. De Vries schrijft het boek "De ontvoering van Alfred Heineken" over de zaak, gebaseerd op verschillende interviews met Van Hout en Holleeder. Ze willen allebei enkel met de Vries praten op voorwaarde dat de interviews geheim blijven tot na hun proces. Een belofte waar de Vries zich aan houdt: het boek verschijnt pas in 1987.

De Vries raakt doorheen de jaren nauw bevriend met Van Hout, in die mate dat hij na zijn dood in 2003 een rouwadvertentie laat plaatsen in De Telegraaf, met de veelzeggende tekst "voor de meest bijzondere man die ik heb ontmoet". In 2009 blijkt dat de Vries Van Hout mee financieel heeft beloond voor zijn openhartigheid in het boek over de ontvoering van Heineken. Hij laat hem mee delen in de winst. Iets wat de Vries bevestigt, en naar eigen zeggen geen spijt van heeft.