Professor immuno-virologie Guido Vanham pleit voor verplichte vaccinaties bij zorgpersoneel 

Nu de agressieve varianten van het coronavirus ook in ons land steeds meer opduiken, pleit professor immuno-virologie Guido Vanham (Universiteit Antwerpen) ervoor dat zoveel mogelijk mensen gevaccineerd worden. Hij focust zich vooral op het zorgpersoneel, waarvan een groot deel zich niet zou laten vaccineren.

"Dat is moeilijk te begrijpen, want zorgmedewerkers staan in contact met zeer kwetsbare mensen. Sommigen kunnen niet gevaccineerd worden en anderen reageren amper op het vaccin, waardoor ze weinig antistoffen aanmaken", zegt Vanham.