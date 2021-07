Wim Opbrouck duikt op in rockopera "Annette" die Cannes opent: "Muziek van Sparks zingen, was echt moeilijk"

De opnames voor “Annette” gebeurden voor een groot deel in België, voor de corona-pandemie uitbrak, onder meer in het Concertgebouw in Brugge, de KVS in Brussel, de onderwaterstudio Lites in Vilvoorde. Voor Wim Opbrouck verliepen de repetities in een kleine bioscoop in Ukkel en de eigenlijke opname was in de Opera van Luik. “De muziek van Sparks zingen was echt moeilijk, dat geef ik toe. Ik stond op het podium met een oortje in, met symfonisch orkest, de opera gevuld met figuranten, dan ging het doek op en begon mijn scene met Adam Driver.”