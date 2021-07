IN BEELD: Zien en gezien worden op de rode loper van Cannes, Angèle-met-glitters tussen de wereldsterren

In "Annette", de openingsfilm in Cannes vertolkt ze een bescheiden rolletje, en daarom mag ze mee met de cast over de prestigieuze rode loper flaneren. Uiterst rechts poseert Angèle, naast haar staat Simon Helberg (bekend als Howard Wolowitz uit de Amerikaanse sitcom "The Big Bang Theory"). Hoofdrolspelers in "Annette" zijn Marion Cotillard (derde van rechts) en Adam Driver (tweede van links).