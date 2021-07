Congolese roofkunst wordt weer eigendom van Congo, maar gaat daarom nog niet meteen terug naar Afrika

Dermine zegt dat er een onderscheid moet gemaakt worden tussen het juridische eigendom van die stukken en de teruggave zelf. Congo wordt dus weer eigenaar van die geroofde stukken, maar de overdracht laat nog even op zich wachten.



De federale regering regering antwoordt zo op de vraag van Congolees president Félix Tshisekedi om de stukken terug te geven.



Dermine: "We moeten nu een relatie bouwen met de Congolese autoriteit om er zeker van te zijn dat die objecten in goede omstandigheden naar Congo terugkunnen."



In de praktijk komt er een "restitutie-depot"-overeenkomst: de stukken blijven in België, totdat Congo er een terugvraagt. Die geleidelijkheid moet de goede bewaring van de stukken in Congo verzekeren.



Ondertussen wil Dermine met Congo, zo kondigde hij eerder al aan, een wetenschappelijke commissie samenstellen. Die moet onderzoeken hoe de verschillende stukken in Tervuren in de collectie zijn beland. Van 50.000 stukken, of 58 procent, is zeker dat ze rechtmatig verkregen zijn. Van de rest is dat minder zeker.