Scholengroep Rhizo is verantwoordelijk voor verdrinking van Elie (15) in Zwevegem in 2018

De scholengroep Rhizo uit Kortrijk en Zwevegem is volgens de rechter als enige verantwoordelijk voor de verdrinking van een leerling 3 jaar geleden. De 15-jarige jongen met een verstandelijke beperking was met de school gaan zwemmen in het zwembad van Zwevegem. Daar mochten de leerlingen vrij spelen. Plots zag 1 van de redders het lichaam van de jongen op de bodem van het zwembad liggen. De jongen werd nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Na een coma van 20 dagen, overleed hij uiteindelijk.

Volgens de advocaat van de ouders hebben zowel de redders als de leerkrachten een fout gemaakt. Maar de rechter is het daar niet mee eens en legt de verantwoordelijkheid volledig bij de leerkrachten en dus ook de school. "Het vonnis komt hard aan", vertelt Nancy Dedeurwaarder van scholengroep RHIZO. De rechter heeft geoordeeld dat de leerkrachten, die toezicht hielden onoplettend waren. "De schuld wordt volledig aan ons toegeschreven en niet gedeeld met de redders, die toen ook een toezichtsfunctie hadden. Het verlies van Elie is voor ons nog altijd een drama. Maar nu we van de rechter te horen krijgen dat de aansprakelijkheid volledig bij ons wordt gelegd, is dit zwaar om op emotioneel vlak te verwerken."

De school heeft nog niet beslist of ze tegen de uitspraak in beroep zullen gaan. De ouders van de jongen krijgen een schadevergoeding van 31.000 euro.