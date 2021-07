Sint-Genesius-Rode niet akkoord met plannen stationsbuurt

Het gemeentebestuur heeft bezwaar tegen een aantal concrete punten. In de eerste plaats is er geen terminus en keerpunt voor bussen. Volgens Delacroix is dat nochtans belangrijk om de bereikbaarheid van het station via bussen te bevorderen. De nieuwe overdekte fietsenstalling die de gemeente zelf zal bouwen en betalen, werd ook niet in de plannen opgenomen.

“Er is momenteel ook een kiss-and-ridezone voorzien, maar dat is op het drukste deel van de stationsomgeving”, zegt Delacroix. “Ze hebben ook te weinig parkeerplaatsen voorzien, waardoor de parkeerdruk in de omliggende buurt zou verhogen. Daarnaast is er een oversteekplaats voorzien voor fietsers ter hoogte van het station, maar die neemt te veel plaats van het openbaar domein in.”