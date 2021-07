Steenokkerzeel op zoek naar nieuwe bestemmingen voor haar kerken

"In Steenokkerzeel hebben we vier kerken: in Perk, Melsbroek, Steenokkerzeel en Humelgem", zegt schepen voor Patrimonium Jelle Mombaerts (N-VA). " Allen zijn ze stuk voor stuk erfgoedpareltjes, waar nog steeds misvieringen plaatsvinden. Alleen worden de kerken niet elke dag gebruikt, daarom zijn we nu op zoek naar nevenbestemmingen voor in die kerken."