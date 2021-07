Jongeren die op reis vertrekken én meer tests: zo valt de stijging in de besmettingscijfers te verklaren

Volgens Van Gucht mogen we de komende dagen nog een fellere stijging van de besmettingscijfers verwachten, maar zal het daarna wat uitvlakken. "Nu vergelijken we een week waarin er veel meer getest wordt met een week waarin er minder getest is. Die sprong in de cijfers maken we dus omwille van de zomervakantie. Binnenkort zal dat effect verdwijnen en zullen we een zicht krijgen op de reële trend."

Maar ook los van het testeffect zullen de cijfers licht stijgen, voorspelt Van Gucht. "Ik denk dat we de bodem wel bereikt hebben. De maatregelen zijn versoepeld en er is een opkomst van de deltavariant. Gelukkig is de impact op de ziekenhuizen nu wel veel kleiner, omdat de meeste risicopatiënten gevaccineerd zijn."

Toch waarschuwt Van Gucht voor de toekomst. "Als we de besmettingen te ver laten ontsporen, gaan we er op een gegeven moment wel de prijs voor betalen. Dan zal het virus zijn weg vinden naar risicopatiënten die om de één of andere reden niet gevaccineerd kunnen worden, en kan het leiden tot ernstige ziekte. We hebben er alle belang bij om de viruscirculatie onder een bepaald niveau te houden zolang de vaccinatiecampagne nog niet afgerond is."