Strandpolitie rijdt met Segways op dijk in Oostende: "We zijn beter zichtbaar en zelf hebben we een beter overzicht"

De Segways zijn het middel bij uitstek om bij verloren gelopen kinderen ook via de dijk het zoekgebied te vergroten. "Terwijl de collega's en de redders op het strand zoeken, kunnen we ook snel de dijk afrijden. Zo'n Segway gaat tot 18 km per uur. Vanuit het centrum van Oostende kunnen we in 20 minuten in Raversijde staan. Maar we moeten ook voorzichtig zijn. Tot nu toe hebben we gelukkig nog geen valpartijen of botsingen gehad."