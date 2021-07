"Summer of Freedom" moet jongeren terug samenbrengen na corona

In Halen, Herk-de-Stad en Lummen valt er deze zomer voor jongeren heel wat te beleven. Ze hebben zelf in een enquête mogen aangeven wat ze leuk vinden. Daaruit bleek dat ze door corona lange tijd hun vrienden hebben moeten missen en dat ze vooral in groep dingen willen doen. En daarom staan er deze zomer in de drie gemeenten, onder de titel Summer of Freedom, heel wat activiteiten op het programma.