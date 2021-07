BEKIJK - Terreurslachtoffers beklimmen de Mont Ventoux: "Om niet vergeten te worden en te tonen dat we vechters zijn" 

De renners in de Ronde van Frankrijk beklimmen morgen de Mont Ventoux, in de Provence. Maar vandaag hebben een groep terreurslachtoffers de legendarische berg al opgereden om geld in te zamelen voor alle slachtoffers van terreur waar ook ter wereld. Onder hen ook zes Belgen die gewond raakten bij aanslagen van Brussel, New York en Barcelona. Een verslag van Steven Decraene in Frankrijk.