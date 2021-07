Bijna 5.000 kandidaten nemen vandaag deel aan het toelatingsexamen voor de studies geneeskunde. Normaal gebeurt dat in een grote hal op de Heizel maar door corona is dat al voor het tweede jaar niet mogelijk. Op meer dan 100 plaatsen in Vlaanderen en Brussel zitten de studenten vandaag achter de computer. VRT NWS ging kijken in het Koninklijk Atheneum in Etterbeek.