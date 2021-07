Vlaanderen investeert 10 procent meer in geestelijke gezondheidszorg

"Voor een historisch slecht bedeelde sector is dit een goed begin, maar nog niet voldoende", merkt psychiater Catthoor op. "Om het verschil te maken, moeten we nog meer inzetten op het registreren van het tekort aan behandelingen. We moeten beter zicht krijgen op mensen die niet moeten behandeld worden, maar wel op de wachtlijst staan. Bijvoorbeeld kinderen met problemen die in de schoolcontext kunnen opgelost worden of via de huisarts. De kinderen en jongeren die fundamenteel te kort komen op het vlak van behandeling, dat is 70 procent in Vlaanderen, die moeten we goed in het vizier krijgen."