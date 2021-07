Vlaamse regering investeert in  buitengewoon onderwijs: 8 scholen breiden uit, 3 nieuwe scholen komen erbij

"We zetten alle zeilen bij om extra plaatsen te creëeren", aldus Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) over de investeringen in het buitengewoon onderwijs. En dat is nodig, want de noden zijn groot. Na een gestage daling is het aantal leerlingen binnen het buitengewoon onderwijs vorig jaar weer toegenomen, mogelijk zit het wegvallen van het M-decreet (waardoor kinderen met zorgvragen in eerste instantie binnen het reguliere onderwijs werden geïntegreerd) daar voor iets tussen. Drie weken geleden ging "Terzake" langs bij het buitengewoon onderwijs in Antwerpen waar enkele honderden kinderen op wachtlijsten staan.