Zeilboot Antwerpse zeescouts slaat om op Oosterschelde: 21 jongeren gered en kamp stopgezet

Enkele scouts zouden zelfs in het water zijn terecht gekomen. De Zeeuwse reddingsdiensten rukten uit met de grote middelen en konden alle 21 opvarenden in veiligheid brengen. Eén scout moest naar het ziekenhuis met onderkoelingsverschijnselen, maar mocht even later het ziekenhuis alweer verlaten.

"Iedereen is met de schrik vrijgekomen. Maar het kamp wordt wel stopgezet, twee weken eerder dan gepland", zegt Jan Van Reusel, van de Scouts en Gidsen Vlaanderen.

In Nederland was code geel afgekondigd met waarschuwingen voor hevige windstoten. "De groep heeft geen enkele waarschwing of regel of gevaar genegeerd. Ze waren zeer goed voorbereid, hadden het juiste materiaal mee, hadden zwemvesten aan. De nautische vaardigheden die de zeescouts aanleren, hebben hun nut bewezen. Er valt hen niets te verwijten. Ze wilden de krachtige wind voor zijn, die heeft hen ingehaald. Er is gelukkig niets ergs gebeurd", zegt Van Reusel nog.