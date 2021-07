Zottegem heeft eigen pop-up skatepark: "Niet langer nodig om in buurgemeenten te gaan skaten"

Wie in Zottegem z'n beste skatetricks wil bovenhalen, hoeft vanaf nu niet meer te gaan oefenen aan de verouderde toestellen aan de Bevegemse Vijvers, of moet niet meer naar buurgemeenten Herzele of Zwalm te trekken. Sinds afgelopen weekend heeft de stad een pop-up skatepark op de parking van het Sociaal Huis, en het is door de skaters zélf in elkaar gestoken.

"Samen met een aannemer hebben we dit ter plaatse geassembleerd", vertelt skater Jakob Merchiers. Hij was degene die zijn stoute schoenen aantrok en bij het stadsbestuur het voorstel indiende. De stad sprong mee op de kar, en investeerde 5.000 euro.

"We zijn al twintig jaar aan het wachten op een degelijk skatepark", zucht Merchiers, "en zeker door corona voelden we dat de plaatselijke jeugd een grote vragende partij was."