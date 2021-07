20 jaar geleden vonden 'tienersulletjes' wereldwijd steun bij elkaar dankzij "Teenage dirtbag"

Wheatus-leadzanger Brendan B. Brown: "Ik heb het nummer geschreven toen ik op zo’n traditionele Japanse slaapmat lag, kijkend naar het plafond in mijn huurappartement in New York. Ook al is het lied pure fictie, toch is er een band met een scène uit mijn kindertijd." (The Guardian, mei 2019)

"Toen ik 10 was, midden jaren 80, vonden er in mijn buurt een aantal druggerelateerde en satanisch-rituele moorden plaats door een paar tieners. Iemand lokte een vriend mee naar het bos om hem daar in de naam van Satan te doden. De moordenaar (Ricky Kasso, die begin juli 1984 gearresteerd werd, red) droeg dan een AC/DC-T-shirt, waarbij de letters na de moord ‘Anti-Christ/Devil Child’ kwamen te betekenen. Omdat ik een fan was van de groep AC/DC, was ik in de ogen van de maatschappij ook zo’n leegloper. Ik begon dan vanzelf te zingen van: "I’m just a teenage dirtbag." Blijkbaar had men zijn mening toch al over mij gevormd." (The Guardian)