België roept ambassadeur in Zuid-Korea met spoed terug na nieuw incident met zijn echtgenote

De Belgische ambassadeur in Seoel moet onverwijld terugkeren. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) beslist, nadat de echtgenote van de ambassadeur opnieuw betrokken is geweest bij een incident in Seoel. Dat is aan Belga bevestigd, na berichtgeving door Politico. Eind mei besliste Wilmès al dat Peter Lescouhier vervroegd moest terugkeren in juli, maar die terugkeer komt er nu nog iets vroeger.