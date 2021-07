Amerikaanse oud-president Trump spant rechtszaak aan tegen Facebook, Twitter en Google: maakt hij ook kans?

Wel moet Trump niet schermen met het begrip censuur, want daar gaat het juridisch niet om. "Er wordt in de discussies vaak aangehaald dat Trump gecensureerd is, maar juridisch gezien klopt dat niet, omdat er geen overheidsbeslissing is geweest op basis waarvan hij zijn mening niet langer mocht verkondigen", zegt Valcke. Respect voor mensenrechten en vrijheid van meningsuiting is in eerste instantie immers een verplichting die rust op staten. "Anderzijds hebben staten ook de plicht om een goed wettelijk kader te voorzien zodanig dat die mensenrechten en vrijheid van meningsuiting ook in privé-relaties worden gerespecteerd."