Beringse basketspeler Hans Vanwijn start volgende maand bij Zaragoza in Spanje

Vanwijn legde een knap parcours af en speelde vorig seizoen in het Franse Dijon. "We hebben er knap gepresteerd. Dijon heeft het tiende budget in Frankrijk, maar slaagde er dit jaar in als eerste te eindigen", zegt Vanwijn. "Zaragoza is eerder een middenmoot in Spanje. Ze hebben het achtste budget, maar de Spaanse competitie is en blijft de beste in Europa. Alle beste Europese spelers zijn in Spanje. Tegen mij is altijd gezegd: "Probeer in Spanje te geraken." Ik ben daarom heel blij dat ik daar een contract heb kunnen tekenen", besluit hij.