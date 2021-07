Beringenaars krijgen brief rond PFOS-vervuiling: "Voorlopig geen groenten en fruit uit eigen tuin eten"

Het gaat om vijf locaties waar in het verleden grote industriële branden zijn geweest: twee locaties op de Lochtemanweg, één in de Nijverheidsstraat, één in de Tervantstraat, één op de Industrieweg, en één in de Korspelsesteenweg. De genoemde locaties worden momenteel door OVAM onderzocht op basis van de info die nog beschikbaar is. Mogelijk vallen nog enkele locaties weg in het kader van een bodemonderzoek. Ook de oefenplaats van de brandweer Beringen aan het Nijverheidspark zal onderzocht worden.