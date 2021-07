200 brandweerlui voeren actie in de Wetstraat: "Raak niet aan onze uurregeling, we zijn gelukkig"

Volgens koraal Jean-Philippe Lambrecht van de Brusselse brandweer werkt de minister aan een nieuwe uurregeling: "We werken nu in shiften van 24 uur, gevolgd door 72 uur rust. Maar we hebben een gesprek gezien uit het parlement, en blijkbaar is de minister van plan om dat systeem te veranderen. Maar geen enkele brandweerman in België heeft daarom gevraagd. Wij zijn heel blij met ons systeem. Het geeft ons genoeg rust, zowel mentaal als fysiek. Het systeem werkt perfect en niemand snapt waarom de minister het plots wil veranderen. Wij zijn heel boos. En we gaan alles inzetten om dat te stoppen."