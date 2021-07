Brivibaplein in Zedelgem krijgt nieuwe naam na kritiek, beslist schepencollege

Een tweetal weken geleden kwam het Brivibaplein en het monument "De Letse Bijenkorf" in opspraak in de media. Het bronzen monument van een Letse kunstenaar kwam er in 2018, net zoals de naam "Brivibaplein", wat "vrijheid" betekent in het Lets. Volgens verschillende historici en Kamerlid Vicky Reynaert (Vooruit) zou het monument een eerbetoon zijn aan 12.000 Letse soldaten, die tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben meegevochten met de Duitsers tegen de Russen. Die Letten kwamen op het einde van WO II terecht in het krijgsgevangenenkamp van Vloethemveld in Zedelgem.