Brusselse politie veroordeeld voor arrestatie van Extinction Rebellion-activisten

Eind november 2019 werden 22 activisten van de klimaatbeweging Extinction Rebellion opgepakt tijdens een actie tegen Black Friday. De politie had er destijds op gewezen dat de opgepakte personen "in het bezit waren van materiaal dat deed vermoeden dat ze iets voorbereidden: borstels, spuitbussen, lijm, affiches en spandoeken". De actievoerders werden geboeid meegenomen, ondergingen een naaktfouillering en werden pas de volgende ochtend vrijgelaten.

Twaalf van de arrestanten dienden klacht in omdat de arrestaties onwettelijk zouden zijn geweest. De zaak werd in mei behandeld door de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel, die de activisten nu maandag gelijk heeft gegeven. In het vonnis zegt de rechtbank dat de arrestaties niet noodzakelijk waren en dat de actievoerders ook niet geboeid hoefden te worden. Ook de naaktfouilleringen waren volgens de rechter niet nodig en in de gegeven omstandigheden zelfs illegaal. De Brusselse politie werd om die redenen veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 250 euro aan twaalf leden van Extinction Rebellion.