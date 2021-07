Circus Pipo kan weer optreden: "We waren anderhalf jaar gestrand in Bonheiden"

"We hebben een heel goed contact met de buren en de gemeente. 't Is een heel mooi terrein ook voor onze paarden, met veel ruimte". Ook financieel was het een harde dobber. "We zijn allemaal zelfstandige artiesten en hebben deze moeilijke periode kunnen overbruggen dankzij de steun van de overheid", zegt Maria.

Het eerste optreden vindt vandaag plaats in Bonheiden om 15 uur. "Gisteren was de generale repetitie. We moeten nog wat kleine aanpassingen doen, zoals het afstellen van de verlichting maar straks vliegen we er weer met volle goesting in", zegt een enthousiaste Maria.



Vandaag tot en met 18 juli blijft circus Pipo in Bonheiden en treden ze vier keer per week op. Ze hebben een heel nieuw programma uitgewerkt met onder meer indrukwekkende trapezestunts. Door corona is het aantal tickets nog altijd beperkt en moeten mensen op voorhand reserveren. Dat kan via de website of op voorhand aan de kassa. Na Bonheiden, is Keerbergen de eerstvolgende stop voor de circuskaravaan. (Lees verder onder foto)