De bekendste postbode van Halle stopt ermee: "Ik ga vooral de mensen missen, het werk niet"

Ronny werkte 31 jaar voor de post. In die tijd is er veel veranderd. “Ik heb vroeger altijd de ronde gedaan met de fiets. Elke postbode in Halle moet sinds anderhalf jaar met de auto. Dat is minder plezierig. Vooral het in- en uitstappen is belastend voor de rug. Het is ook niet makkelijk om altijd een parkeerplaats te vinden, vooral in het centrum.”

Vroeger kregen postbodes vaak een borrel aangeboden bij de mensen thuis, maar ook daar is vandaag geen tijd meer voor. Vooral de toename van het aantal pakjes voert de werkdruk op. “Vandaag moet ik voor mijn verjaardag geen pakjes verdelen. Een andere collega was zo lief om dat voor mij te doen. Normaal had ik er 77 vandaag en dat kost enorm veel tijd.”

Daarom verlaat Ronny de post met een dubbel gevoel. “Ik ga vooral de klanten en de collega’s missen. Het werk ga ik niet missen. Het is de laatste jaren veel te zwaar geworden en de mentaliteit is niet meer zoals vroeger.”