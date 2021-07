Jongen uit Kuurne verkoopt zelfgemaakte sleutelhangers voor Kom op tegen Kanker als steun voor zieke mama

Louique besloot om de actie op te starten nadat zijn mama te horen kreeg dat ze kanker heeft. "Mijn mama heeft longkanker, maar het is al verder uitgezaaid naar de ribben. Het is stadium 4. Dat wil zeggen dat je er niet meer van kan genezen. Ik ben eerst triest geweest en boos, maar heb dan beslist om iets te ondernemen. Eerst wou ik bakken, maar via internet kwam ik op het idee om de sleutelhangers te maken. Mijn mama is heel erg trots op wat ik doe voor haar en voor Kom op tegen Kanker."