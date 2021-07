BEKIJK: Ever Given, containerschip dat Suezkanaal lange tijd blokkeerde, is vertrokken na goedkeuring door Egypte

De "Ever Given" is een van de grootste containerschepen ter wereld en kan net nog door het Suezkanaal. Enkele maanden geleden ging dat evenwel mis en raakte het schip met de neus klem in de oever. Daardoor werd het Suezkanaal op die plaats over heel de lengte zo goed als geblokkeerd. Dat duurde in totaal zes dagen en toen het schip werd vlot getrokken was er in beide richtingen al een hele file van schepen.