Misdaadjournalist versus onderwereld: moest Peter R. de Vries boeten voor zijn rol in "grootste drugsproces ooit"?

Is misdaadjournalist Peter R. de Vries het volgende slachtoffer geworden op de dodenlijst? Veel weten we nog niet over de verdachten, hun motief en hun eventuele link met het Marengo-proces. Wat wel vaststaat is dat De Vries nauw verweven is met Nabil B. Hij is sinds vorig jaar de vertrouwenspersoon van B. en staat hem samen met twee advocaten bij met juridisch advies.

Eerder had De Vries al laten weten dat hij op de dodenlijst stond van Taghi, iets wat die laatste in een brief staalhard ontkende. Over de beveiliging die De Vries al dan niet zou hebben gekregen, wilde de politie nog niets zeggen. Tekenend is ook de enorme politiemacht die na de aanslag op De Vries meteen postvatte aan het huis van de huidige advocaat van Nabil B.