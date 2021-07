Mensen met een beperking kunnen voortaan gebruik maken van een reservatiesysteem voor deelfietsen. Nu zitten die speciale fietsen vaak verspreid over allerlei organisaties en is het onduidelijk of die uitgeleend kunnen worden. G-Sport Vlaanderen, de organisatie voor sporters met een beperking, wil daar nu iets aan doen. VRT NWS ging kijken in Maldegem.